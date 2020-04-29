Просто так не отпустим: Шмыгаль назвал важные условия для выезда заробитчан

Денис Шмыгаль назвал условия въезда в ЕС заробитчан / УНИАН

Правительство Украины, которое назвало условия открытия детсадов и школ, намерено вести переговоры со странами Евросоюза, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы. Но для этого есть несколько условий.

Как заявил в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, необходимо, чтобы граждан легально трудоустраивали.

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"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев", – отметил премьер во время встречи с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин в среду, 29 апреля.

Шмыгаль подчеркнул, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также он уточнил, что пока правительство получило официальное обращение только от Финляндии.

Заробитчане в Европе

Ранее Главред писал, что Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина уже получила соответствующие обращения от международных партнеров, однако правительство Украины руководствуется соображениями безопасности и здоровья граждан.

Также сообщалось о том, что в связи с катастрофическим недостатком рабочей силы Польша намерена выслать рейсы в Украину за заробитчанами.