Шмыгаль сделал оптимистичный прогноз по экономике Украины после Covid-19

В правительстве заявили о старте процесса восстановления.
Премьер-министр Денис Шмыгаль обрадовал новостью, что в третьем квартале экономика Украины начинает восстанавливаться и демонстрирует положительную динамику после затяжного карантина из-за пандемии коронавируса.
"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал глава правительства в Facebook.
По словам Шмыгаля пандемия Covid-19 спровоцировала экономическую рецессию во всем мире. Это крупнейшее падение за последние 70 лет.
"Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", - констатировал премьер.
Шмыгаль назвал цифры падения экономики на фоне карантина в некоторых странах Европы:
Испания -22,1%
Великобритания -21,7%
Франция -19%
Германия -11,7%
Украина -11,4%
США -9,5%
Польша -7,9%
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.
Как ранее сообщалось, в Украине обновили список стран относительно темпов распространения коронавируса.