Шмыгаль сделал оптимистичный прогноз по экономике Украины после Covid-19

Шмыгаль рассказал о состоянии экономики после карантина / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль обрадовал новостью, что в третьем квартале экономика Украины начинает восстанавливаться и демонстрирует положительную динамику после затяжного карантина из-за пандемии коронавируса.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал глава правительства в Facebook.

По словам Шмыгаля пандемия Covid-19 спровоцировала экономическую рецессию во всем мире. Это крупнейшее падение за последние 70 лет.

"Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", - констатировал премьер.

Шмыгаль назвал цифры падения экономики на фоне карантина в некоторых странах Европы:

Испания -22,1%

Великобритания -21,7%

Франция -19%

Германия -11,7%

Украина -11,4%

США -9,5%

Польша -7,9%

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

Как ранее сообщалось, в Украине обновили список стран относительно темпов распространения коронавируса.