Коронавирус в Украине обуздали: Шмыгаль заявил о спаде заболеваемости COVID-19

Шмыгаль заявил, что заболеваемость коронавирусом пошла на спад / УНИАН

Коронавирус в Украине после ослабления карантина стал распространятся с бешеной скоростью. Но по состоянию на понедельник, 6 июля, ситуация изменилась. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что после резкого роста числа новых случаев коронавируса в июне сейчас заболеваемость в Украине пошла на спад.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил также о сокращении количества больных медицинских работников. На данный момент их 6%.

Читайте такжеСтабилизация ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский анонсировал новые мерыНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен.

"Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост (уровня заболеваемости). Чтобы не потерять экономику, отчего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости", - заявил он в интервью BBC Украина.