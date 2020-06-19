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"Просто сволочь и нелюди": Шуфрич набросился на Ляшко из-за тестирования на Covid-19

Политик заявил, что в Украине – необъективные данные по количеству больных коронавирусом.

19 июня 2020, 01:27
Шуфрич в прямом эфире обругал Ляшко / Фото: Коллаж 24 канала

Нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестор Шуфрич в прямом эфире набросился на главного санитарного врача Виктора Ляшко по причине недостаточного количество тестов на коронавирус в больницах страны.

Конфликт произошел 18 июня в прямом эфире в студии программы Право на власть на телеканале 1+1.

Шуфрич начал свое выступление с того, что недавно сдал тест на коронавирус и сейчас ожидает результат. Затем он пожелал выздоровления первой леди Елене Зеленской, а затем перешел с украинского языка на русский и внезапно начал обвинять главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Виктор! Убери улыбку со своего лица. Просто немедленно ее убери! Сволочи вы! Просто сволочь и нелюди!" - заявил Шуфрич.

Читайте такжеЛяшко назвал области Украины для безопасного летнего отдыхаЗатем он пояснил свой срыв тем, что в наша страна находится позади всех по количеству тестирований: Беларусь протестовала 9% своего населения, Австралия – 7%, Литва почти – 14%, Россия – 11% и так далее, а Украина – 1%. Он подчеркнул, что у нас не всегда тестируют даже родственников больных коронавирусом.

"Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике", - возмущался депутат.

"Виктор, вы нам говорили о плато. Так вот. Надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову натяну", - подытожил свою позицию Шуфрич.

Ляшко ответил оппоненту спокойно, проигнорировал эмоциональную форму общения.

Напомним, за время карантина суды в Украине уже выписали штрафы за нарушение ограничений на сумму 4,5 млн гривен.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

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