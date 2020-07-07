Вирусолог пояснила, сколько украинцев умрет от Covid-19 и когда ждать иммунитета

Коронавирус в Украине - сколько людей умрет и когда ждать иммунитета / Reuters

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко объяснила, сколько времени украинцам понадобится для приобретения коллективного иммунитета и нужен ли карантин в Украине.

"Если не вводить карантин, то на приобретение коллективного иммунитета идет два года. А вот с карантином – больше, потому что мы будем растягивать процесс во времени", – пояснила эксперт во время чата на Главреде.

Она также спрогнозировала количество жертв от Covid-19.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19"Существует закономерность, которая состоит в том, что в первую волну эпидемии всегда умирает больше людей. Так происходит потому, что вначале, когда появляется новый возбудитель, вирус более агрессивный. Со временем вирус все больше адаптируется к человеческому организму, становится больше бессимптомных форм болезни, а также умирает меньше людей", – рассказала Мироненко.

Поэтому, добавила вирусолог, есть "некоторая надежда, что вторая волна коронавируса, которая ожидается осенью, будет более щадящей".

Ранее были названы новые симптомы коронавируса. COVID-19 может провоцировать разнообразные воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.