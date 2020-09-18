Коронавирус в Украине "отличился": на носу психологическая отметка

За сутки в нашей стране Covid-19 нашли еще у более 3 тысяч человек.
В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, количество заболевших коронавирусом Covid-19 приблизилось к психологической отметки в 170 тысяч человек.
Общее количество инфицированных в нашей стране превысило отметку в 169 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.
По его данным, коронавирус в Украине за сутки нашли у 3 тысяч 228 человек.
В СНБО добавили, что жертвами Covid-19 стали еще более 60 инфицированных.
Коронавирус в Украине сегодня – статистика:
- Общее количество заболевших – 169 тысяч 472 человека (+3 228);
- Общее количество жертв – 3 тысячи 468 человек (+68);
- Общее количество выздоровевших – 75 тысяч 486 человек (+1 573).
- Напомним, по состоянию на утро 17 сентября в Украине коронавирус нашли у 166 тысяч 244 человек.
- На протяжении 16 сентября Covid-19 диагностировали у 3 тысяч 584 человек – это был новый суточный антирекорд.
Автор: Екатерина Присяжнюк