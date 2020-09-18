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Коронавирус в Украине "отличился": на носу психологическая отметка

18 сентября 2020, 08:40

За сутки в нашей стране Covid-19 нашли еще у более 3 тысяч человек.

В Украине количество инфицированных коронавирусом приближается к новой красной линии – Коронавирус Украина
В Украине количество больных коронавирусом приближается к новой "красной линии" / УНИАН

В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, количество заболевших коронавирусом Covid-19 приблизилось к психологической отметки в 170 тысяч человек.

Общее количество инфицированных в нашей стране превысило отметку в 169 тысяч человек, говорится на сайте СНБО.

По его данным, коронавирус в Украине за сутки нашли у 3 тысяч 228 человек.

В СНБО добавили, что жертвами Covid-19 стали еще более 60 инфицированных.

Коронавирус в Украине сегодня – статистика:

  • Общее количество заболевших – 169 тысяч 472 человека (+3 228);
  • Общее количество жертв – 3 тысячи 468 человек (+68);
  • Общее количество выздоровевших – 75 тысяч 486 человек (+1 573).
В Украине количество инфицированных коронавирусом приближается к новой красной линии – Коронавирус Украина
В Украине количество больных коронавирусом приближается к новой "красной линии" / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua
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