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Справится ли Украина с эпидемией COVID-19: эксперт дал прогноз

Чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю.

16 июля 2020, 02:19
украинцы,маски,карантин
Возвращать жесткий карантин в Украине не стоит, считает эксперт / УНИАН

В Украине наблюдается оптимальная модель поведения общества в условиях пандемии коронавируса. И хотя сейчас возросло число заражений, сам COVID-19 уже не является таким смертельным.

Об этом заявил один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов в интервью КП в Украине.

По его словам, коронавирус без сомнений является сезонным заболеванием. Когда он впервые попадает в популяцию, то независимо от поры года он легко заражает людей.

"С началом эпидемии были введены очень жесткие карантинные меры: все сидят дома, заражения замедляются, все хорошо. Но долго держать население в изоляции не выходит. А как только отпустили – все бросились делать дела, которые из-за карантина пришлось отложить", – отметил Фаворов.

Из-за этого количество контактов после ослабления карантина возросло, снова пошла вспышка заболеваемости COVID-19. При этом эксперт считает, что сейчас коронавирусу не очень комфортно, поэтому он не такой смертельный.

Эпидемиолог уверен, что чем больше людей переболеют коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация к ноябрю, когда начнется сезон заболеваний гриппом и простудой.

Также Фаворов считает, что возвращать жесткий карантин в Украине не стоит.

"Надо ориентироваться не по количеству заболеваний. Число – это сколько человек обследовано, насколько хорошие и плохие использованы тесты. Надо ориентироваться на количество коек в больницах. Если их хватает, ситуацию надо держать", – отметил эксперт.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 заразил 55 тысяч 607 человек.

За сутки из-за болезни скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели. Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек. Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.

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