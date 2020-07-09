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МОЗ: Covid-19 в Украине спровоцировал новую проблему для детей

В Минздраве забили тревогу: коронавирус срывает календарь прививок 2020 в Украине.

9 июля 2020, 12:57
Коронавирус в Украине спровоцировал новую проблему - под угрозой дети
Коронавирус в Украине спровоцировал новую проблему - под угрозой дети / Фото: zt-rada.gov.ua

Коронавирус в Украине спровоцировал снижение уровня иммунизации, особенно среди детей. Календарь прививок 2020 в Украине не соблюдается, констатировал глава Минздрава Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Например, по состоянию на май только 30% детей первого года жизни сделали все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Уровень иммунизации в июне, по предварительной информации – вырос, но очень незначительно и остается недостаточным.

Степанов призвал родителей проводить иммунизацию, как того требует график обязательных прививок 2020 в Украине. Он подчеркнул, что на данный момент украинские медучреждения вакцинами обеспечены в полном объеме.

О том, когда и какие прививки нужно делать – читайте в нашем материале Календарь прививок: от чего и когда нужно делать вакцинацию. Календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний.

Ранее в МОЗ озвучили алгоритм, что делать после возвращения из "красной зоны". Граждане обязательно должны пройти самоизоляцию.

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