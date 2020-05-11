На Закарпатье случилась вспышка Covid-19 среди детей-сирот

Дети массово подхватили коронавирус / УНИАН

На Закарпатье у 13 детей из местного интерната выявили заражение Covid-19. Всего в школе учатся и живут 80 ребят, лишенных родительской опеки.

Как сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк, уже 10 человек инфицированы из окружения детей.

В интернате у всех учеников взяли пробы на коронавирус.

В прокуратуре подозревают, что виноваты в эпидемии руководители заведения. Предварительная правовая квалификация в данном уголовном производстве по ч. 1 ст 325 УК Нарушение санитарных правил и норм, которые привели к инфекционным заболеваниям.

Читайте такжеВ Украине создали антикоронавирусную дверную ручкуИнтернат в ближайшее время проверит комиссия из области. В учебном заведении детей разделили на группы, а также запретили визиты для гостей.

Сейчас все воспитанники школы интерната с коронавирусом остаются под наблюдением медиков в областной детской больнице. Детей приняли решение изолировать вне интерната, чтобы остановить распространение заболевания, поскольку дома лечиться у них нет возможности.

Как ранее сообщалось, во Львовской области начнут ослаблять карантин с 15 мая, на четыре дня позже, чем планировалось.

Напомним, карантин в Украине с 11 мая начали ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.