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Коронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больных

29 августа 2020, 08:50

Жертвами коронавирусной болезни стал 41 человек за сутки.

коронавирус
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля / pixabay.com

Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля и бьет рекорды. По состоянию на 29 августа в Украине официально зарегистрировали 118 978 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине заболел +2481 человек - это новый рекорд.

Злая болезнь убила в Украине 2492 человека, за сутки скончался +41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 1055 человек, всего – 56 138.

Коронавирус в Украине - карта на 29 августа / скриншот СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 29 августа

По состоянию на утро субботы, 29 августа, в мире зарегистрированы 24 734 448 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки добавились 281 819 новых зараженных.

При этом 837 120 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки от COVID-19 умерли 5 538 человек.

Коронавирус в мире - карта на 29 августа / центр Джона Хопкинса

Читайте такжеОсенью в Украине будет очередной тотальный жесткий карантин - эпидемиологНапомним, в Украине пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию Украины для иностранцев.

Об этом идет речь в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

Отмечается, что правительству будет предложено разрешить въезд в Украину туристам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью.

В то же время агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает соответствующий проект постановления.

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