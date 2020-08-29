Коронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больных

Жертвами коронавирусной болезни стал 41 человек за сутки.
Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля и бьет рекорды. По состоянию на 29 августа в Украине официально зарегистрировали 118 978 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине заболел +2481 человек - это новый рекорд.
Злая болезнь убила в Украине 2492 человека, за сутки скончался +41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 1055 человек, всего – 56 138.
Коронавирус в мире – статистика на 29 августа
По состоянию на утро субботы, 29 августа, в мире зарегистрированы 24 734 448 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки добавились 281 819 новых зараженных.
При этом 837 120 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки от COVID-19 умерли 5 538 человек.
Читайте такжеОсенью в Украине будет очередной тотальный жесткий карантин - эпидемиологНапомним, в Украине пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию Украины для иностранцев.
Об этом идет речь в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.
Отмечается, что правительству будет предложено разрешить въезд в Украину туристам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью.
В то же время агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает соответствующий проект постановления.