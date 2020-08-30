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Коронавирус в Украине рванул вперед - за сутки еще 2 тысячи больных

30 августа 2020, 09:01

Злая болезнь Covid-19 убила в Украине за время эпидемии 2527 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине убил за сутки 35 человек / Reuters

Коронавирус в Украине давно стал неуправляемым - практически ежедневно в стране фиксируют новые антирекорды. По состоянию на 30 августа в Украине официально зарегистрировали 119 074 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили + 2096 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 2527 граждан, за сутки скончались +35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 596 человек, всего – 56 734.

Коронавирус в Украине - карта на 30 августа / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 30 августа

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в мире зарегистрированы 24 996 456 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки добавились 262 000 новых зараженных.

При этом 842 499 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки от COVID-19 умерли 5 375 человек

Коронавирус в мире - статистика на 30 августа / Центр Джона Хопкинса

Читайте такжеУченые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19Напомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам депутата, решение о локдауне, который был в самом начале, было правильным, но оно очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", - подчеркнул Арахамия.

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