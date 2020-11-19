Коронавирус в Украине стал жестче атаковать молодежь: в чем причина

Почему коронавирус в Украине у молодежи стал протекать в тяжелой форме / Фото Reuters

Число тяжелых больных коронавирусом возрастает не только в целом – всё чаще встречаются случаи, когда в тяжелой форме болеет молодежь. Хотя группой риска по-прежнему называют людей пожилого возраста.

Врач Тарас Жиравецкий объяснил это общим ростом числа заболевших COVID-19. При этом предрасположенность к коронавирусу наблюдается у тех людей, у кого нарушен обмен веществ.

"Это сложный синдром, что включает немало подпунктов: избыток веса, скачки сахара, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска", – цитирует Обозреватель Жиравецкого.

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В завершении медик призвал украинцев периодически и комплексно проходить медобследование – хотя и признал, что "нормальное обследование" может стоить "несколько, а то и десятки тысяч гривен".

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