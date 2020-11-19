Коронавирус в Украине стал жестче атаковать молодежь: в чем причина

Эксперт уточнил, что сам коронавирус не мутирует – он остался таким, как и был раньше.
Число тяжелых больных коронавирусом возрастает не только в целом – всё чаще встречаются случаи, когда в тяжелой форме болеет молодежь. Хотя группой риска по-прежнему называют людей пожилого возраста.
Врач Тарас Жиравецкий объяснил это общим ростом числа заболевших COVID-19. При этом предрасположенность к коронавирусу наблюдается у тех людей, у кого нарушен обмен веществ.
"Это сложный синдром, что включает немало подпунктов: избыток веса, скачки сахара, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска", – цитирует Обозреватель Жиравецкого.
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В завершении медик призвал украинцев периодически и комплексно проходить медобследование – хотя и признал, что "нормальное обследование" может стоить "несколько, а то и десятки тысяч гривен".
Коронавирус в Украине: последние новости
- Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +13 357 человек - это новый рекорд диагнозов, что поставлены за сутки. Заразились в том числе 539 детей и 673 медработника. По состоянию на 19 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 583 510 человек.
- Врач предупредил об опасности дистанционного лечения COVID-19. Уверенно оценить состояние пациента по телефону невозможно, подчеркнул Евгений Дубровский.
- В ВОЗ назвали главное условие для избежания жесткого карантина. В Европе фиксируется сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19.
- В Украине 11 ноября правительство приняло решение о введении карантина выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям ограничивается работа заведений развлекательной сферы и общественного питания.
- Врачи считают, что эффективность частичного карантина не доказана, поэтому украинцам следует готовиться к жестким карантинным мероприятиям уже спустя несколько недель.