Ляшко рассказал, почему Украина включила Польшу в красную зону

Два месяца назад ситуация с COVID-19 в Украине и Польше была практически одинаковая - Ляшко / УНИАН

Минздрав с 1 августа изменил правила въезда в Украину на фоне эпидемии COVID-19. Согласно новому алгоритму, в список стран красной зоны попали все соседние государства, включая Польшу, где наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в материале РБК-Украина.

По его словам, Польша попала в красный список по причине активного роста заболеваемости коронавирусом в стране. В июне эпидемиологическая ситуация в двух государствах была практически одинаковая, однако позже у Польши произошел спад, а в Украине рост. Теперь же у них возросло количество прецедентов COVID-19.

"У них динамика шла на снижение, в июне мы шли почти нога в ногу. После этого в Польше заболеваемость пошла несколько на спад, а у нас произошел рост. Мы дошли до 1000-1100 ежедневных случаев, тогда как в Польше было 200-300, но сейчас они снова доходят до 650-670, у них наблюдается динамика", - сказал Ляшко.

Кроме того, главный санврач Украины напомнил, что в стране начали действовать новые показатели, напрямую определяющие, в какую из зон – красную или зеленую – попадают страны с точки зрения классификации Киева.Читайте такжеВ Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили

Во-первых, это количество новых заразившихся на 100 тысяч человек за последние две недели – прирост не должен быть выше, чем на территории Украины. Во-вторых, прирост больных за последние 14 дней не должен превышать показатели за предыдущие две недели более чем на 30%.

По второму индикатору, подчеркивает Ляшко, у Польши – 40,7%. Следовательно, норма превышена на 10%.

Ранее в Минздраве рассказали, как иностранцы и украинцы могут не проходить самоизоляцию по прибытию в Украину из страны красной зоны. Для этого нужно сразу по приезду сдать ПЦР-тест на COVID-19 или же пройти его за 48 часов до въезда на территорию страны.