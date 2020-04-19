Коронавирус напакостил в Украине: резко возросло число зараженных

В Украине возросло число зараженных коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус в Украине наломал немало дров и держит общество в состоянии страха и неопределенности. За последнюю неделю значительно возросла статистика заболеваемости – ежедневно МОЗ называет цифры зараженных китайским коронавирусом, которые превышают 300.

Коронавирус сегодня в Украине только набирает обороты, цифры опять шокируют.

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека.

Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.

За последние сутки заразу подхватили 343 человека.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 110 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 211 случаев;

Закарпатская область - 182 случая;

Запорожская область - 131 случай;

Ивано-Франковская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 245 случаев;

м. Киев - 801 случай;

Киевская область - 304 случая;

Львовская область - 245 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 112 случаев;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 308 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 390 случаев;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черновицкая область - 889 случаев;

Черкасская область - 151 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее сообщалось, коронавирус 2020 не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны. По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.

Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться из лап опасной болезни.

За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.