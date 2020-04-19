Коронавирус напакостил в Украине: резко возросло число зараженных

Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.
Коронавирус в Украине наломал немало дров и держит общество в состоянии страха и неопределенности. За последнюю неделю значительно возросла статистика заболеваемости – ежедневно МОЗ называет цифры зараженных китайским коронавирусом, которые превышают 300.
Коронавирус сегодня в Украине только набирает обороты, цифры опять шокируют.
По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека.
Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.
Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.
За последние сутки заразу подхватили 343 человека.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
м. Киев - 801 случай;
Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ровенская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее сообщалось, коронавирус 2020 не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны. По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.
Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться из лап опасной болезни.
За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.