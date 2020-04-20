Семь областей не отчитались о коронавирусе за Пасху - Минздрав

Не все области в Украине отчитались о коронавирусе / Reuters

Коронавирус в Украине сегодня пошел на спад. Именно такие выводы появились после утренней статистики Минздрава. Отметим, за последние сутки выявили 261 новый случай заражения китайским коронавирусом.

Но, как оказалось, эти показатели не отображают реальную картину за последние 24 часа.

Семь областей Украины не предоставили Минздраву отчет о выявленных случаях коронавируса за прошедшие сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр уточнил, что в течение прошлых суток на коронавирус 2020 было проверено всего 1988 случаев. По его словам, это связано с уменьшением числа обращений к врачам и с тем, что некоторые области не подали отчет.

"С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - объяснил министр в ходе брифинга 20 апреля.

Степанов отметил, что сейчас главный санитарный врач Виктор Ляшко выясняет причины, почему области не передали данные по тестированию на коронавирус.

Читайте такжеРоссийский ученый нашел "вакцину" от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, за последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время.

Вырвались из пасти опасной болезни 359 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля - 5710.