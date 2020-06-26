Умирает каждый десятый: коронавирус в Украине становится агрессивнее

Коронавирус в Украине - статистика пугает даже врачей - что делать / УНИАН

Украинцев призвали более ответственно отнестись к соблюдению карантина, так как коронавирус в Украине набирает обороты.

Врачи из Ровно в своем видеообращении предупредили, что больницы переполнены, а каждый десятый украинец умирает от осложнений.

"Больница переполнена. Наша область, в частности наш город, находится сейчас среди лидеров в Украине. Надеюсь, что вы поймете, что каждый десятый, практически, умирает", – описал ситуацию главный врач Ровенской ЦГБ Евгений Кучерук в видео, что опубликовано на странице Facebook заместителя городского председателя Ровно Галины Кульчинской.

Читайте также"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантинаМедики настойчиво призвали украинцев не игнорировать карантин – носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это просто необходимо, так как заболеваемость Covid-19 только растет.

"Наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивным. За прошедшую неделю только в нашем заведении диагностировано втрое больше пациентов с коронавирусом, чем во все предыдущие недели", – рассказала главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Юбилейный Виктория Покоевчук.

Ранее в МОЗ пояснили, почему медицина не спасет от новых антирекордов COVID-19, если не будет соблюдаться карантин. Глава МОЗ рассказал, хватает ли ресурсов на лечение COVID-19 и что ставит под угрозу все достижения последних месяцев в борьбе с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Украине на 26 июня – статистика

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в Украине зафиксировали:

всего заболели 41 117 человек (+1 109);

всего скончались 1 086 человек (+19);

всего выздоровели 18 299 человек (+541).

Среди прочего, в Киеве на рынке Троещина зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19. Коронавирус подтвержден у пяти сотрудников рынка.