УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Умирает каждый десятый: коронавирус в Украине становится агрессивнее

Украинцев настойчиво призвали не игнорировать карантин в Украине.

26 июня 2020, 18:01
Коронавирус в Украине - статистика пугает даже врачей - что делать
Коронавирус в Украине - статистика пугает даже врачей - что делать / УНИАН

Украинцев призвали более ответственно отнестись к соблюдению карантина, так как коронавирус в Украине набирает обороты.

Врачи из Ровно в своем видеообращении предупредили, что больницы переполнены, а каждый десятый украинец умирает от осложнений.

"Больница переполнена. Наша область, в частности наш город, находится сейчас среди лидеров в Украине. Надеюсь, что вы поймете, что каждый десятый, практически, умирает", – описал ситуацию главный врач Ровенской ЦГБ Евгений Кучерук в видео, что опубликовано на странице Facebook заместителя городского председателя Ровно Галины Кульчинской.

Читайте также"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантинаМедики настойчиво призвали украинцев не игнорировать карантин – носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это просто необходимо, так как заболеваемость Covid-19 только растет.

"Наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивным. За прошедшую неделю только в нашем заведении диагностировано втрое больше пациентов с коронавирусом, чем во все предыдущие недели", – рассказала главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Юбилейный Виктория Покоевчук.

Ранее в МОЗ пояснили, почему медицина не спасет от новых антирекордов COVID-19, если не будет соблюдаться карантин. Глава МОЗ рассказал, хватает ли ресурсов на лечение COVID-19 и что ставит под угрозу все достижения последних месяцев в борьбе с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Украине на 26 июня – статистика

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в Украине зафиксировали:

  • всего заболели 41 117 человек (+1 109);
  • всего скончались 1 086 человек (+19);
  • всего выздоровели 18 299 человек (+541).

Среди прочего, в Киеве на рынке Троещина зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19. Коронавирус подтвержден у пяти сотрудников рынка.

коронавирус коронавирус в Украине коронавирус новости Новости Ровно карантин карантин в Украине маски
Сейчас вы просматриваете новость «Умирает каждый десятый: коронавирус в Украине становится агрессивнее». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:10
"Они не работают, ху*ня": Зеленский раскритиковал новые весовые комплексы для фур
18:07
Диана Шурыгина без трусов подразнила поклонников
18:01
Умирает каждый десятый: коронавирус в Украине становится агрессивнее Видео
17:56
В Херсоне мэр поздравил жителей с годовщиной акта националистов о сотрудничестве с Гитлером
17:49
Лукашенко готов уступить власть: в Беларуси будет конституционная реформа
17:42
"Не все будут счастливы": Зеленский припугнул дальнобойщиков СБУ Видео
17:40
Ретроградный Меркурий в июне: что можно и нельзя делать
17:30
Комаровский рассказал, безопасно ли открывать детские лагеря при коронавирусе Видео
17:29
Евгений Кошевой раскрыл свои отношения с тещей
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 101 и 102 серии 26-06-2020 Видео
17:01
В Минздраве рассказали, в каких областях Украины можно смягчать карантин
16:51
"А ты, скот, откуда?" Дроздов рассказал о своей резонансной поездке в Крым Видео
16:51
Рак кожи: симптомы, лечение, факторы риска
16:41
Украинцы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях за год президентства – опрос Видео
16:26
Какой будет погода в июле: Укргидрометцентр дал прогноз Видео
16:20
"Вируса нет, снимайте маски": в метро Киева ворвалась женщина с метлой - видео Видео
16:03
Коронавирус в Украине и мире на 26 июня: новые антирекорды Видео
15:53
"Благодарность" от президента: дальнобойщики ответили Зеленскому на "зас*анцев" Видео
15:51
Эмма Робертс беременна в первый раз
15:42
Вакарчук окончательно покидает Верховную Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять