Печальная статистика: летальность от коронавируса у людей старше 50 лет

Смертность от коронавируса в возрасте от 50 лет / pixabay.com

Опасный коронавирус шагает по нашей стране - в Центре общественного здоровья предоставили отчет о летальности от коронавируса у людей старше 50 лет.

По информации ЦОЗ, летальность от коронавирусной болезни COVID-19 у людей старше 50 лет в Украине составляет 5,1%.

"Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%", - говорится в сообщении.

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Центр общественного здоровья Украины напомнил при этом, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

Ранее Главред писал, что вирусолог Альбина Мельник рассказала об особенностях воздействия коронавируса на организм человека.

Она подчеркнула, что COVID-19 является необычным вирусом, а попав в организм человека, начинает "защищать" себя вакуолями и быстро размножаться.

Также напомним, президент Владимир Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Как подчеркнул он во время совещания по борьбе с коронавирусом, задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии госбюджета.