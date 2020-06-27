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Не в тестах дело: в МОЗ назвали неожиданную причину ухудшения статистики по COVID-19

У большинства пациентов, которых сейчас госпитализируют с COVID-19 – болезнь протекает в тяжелой форме.

27 июня 2020, 11:59
Коронавирус в Украине - статистика ухудшилась не из-за тестов - МОЗ
Коронавирус в Украине - статистика ухудшилась не из-за тестов - МОЗ / УНИАН

Статистика по коронавирусу в Украине ухудшилась не из-за увеличения количества тестирований, заверил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Он признал, что Украина действительно нарастила темпы тестирования на COVID-19 и будет наращивать их и дальше.

Однако сегодня в Украине наблюдается не только выявление новых случаев коронавируса в результате тестирования – но и число обращений людей с симптомами коронавируса в целом. Также растет количество госпитализаций.

Читайте такжеУмирает каждый десятый: коронавирус в Украине становится агрессивнееПри этом Степанов отдельно остановился на случаях пневмонии. Так, за сутки выявляется от 700 до 1000 случаев пневмоний. Для сравнения: в мае их было 250-300.

"То есть произошло увеличение почти в три раза", – констатировал глава Минздрава, уточнив, что в июне количество пневмоний, наоборот, должно снижаться.

Степанов также добавил, что у большинства пациентов, которых сейчас госпитализируют с COVID-19 – болезнь протекает в тяжелой форме.

Напомним, украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта. В Украине есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе.

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