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Степанов рассказал, кого будут тестировать на коронавирус бесплатно

12 мая 2020, 11:49

Если у человека нет явных симптомов COVID-19, то бесплатный тест ему не сделают.

Степанов
Степанов рассказал о бесплатных тестах на коронавирус / УНИАН

В Украине бессимптомных больных не будут тестировать на коронавирус бесплатно, заявил глава Минздрава Максим Степанов, который ранее рассказал, когда стартует второй этап скандальной медреформы.

По словам министра здравоохранения, если у человека нет явных симптомов COVID-19, но он хочет обследоваться, то алгоритм Минздрава не предусматривает бесплатного тестирования для таких случаев.

"Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования", - заявил Степанов.

Министр подчеркнул, что есть категории людей, которые обязательно должны сделать тест на COVID-19. К ним относятся:

  • люди с симптомами коронавирусной болезни и контактные с ними,
  • больные пневмонией, независимо от течения болезни и симптоматики,
  • работники Нацполиции и Национальной гвардии, которые имеют большой риск заражения.

Добавим, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом. 

В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек. Вылечились от коронавируса 3 373 человека.

Читайте такжеУченые узнали, почему тесты на коронавирус ошибаютсяНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине единственным утвержденным источником выявления китайского коронавируса является ПЦР-тестирование.

При этом Степанов уточнил, что в Минздраве не тестируют с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

"В соответствии со стандартами, в том числе тестирования, которые утверждены Минздравом, единственным источником установления диагноза "коронавирусная болезнь" является именно ПЦР-тестирование", - подчеркнул глава Минздрава.

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