Украина меняет правила въезда в страну на фоне COVID-19: названа дата и условия

Список стран красной и зеленой зон будет пересматриваться раз в неделю - Степанов / УНИАН

В Украине уже с 1 августа в связи с эпидемией коронавирусной инфекции изменится подход к определению критериев для стран красной и зеленой зоны. Вместо показателя количества заболевших на 100 тысяч населения будут использоваться индикаторы прироста больных за последние 2 недели и процентный показатель заболеваемости по сравнению с прошлыми 14 днями.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в среду, 29 июля.

По его словам, Украина с 1 августа будет определять страны красной и зеленой зоны по европейскому принципу. Список таких государств, граждане которых могут приезжать к нам в страну с ограничениями или без, будет пересматриваться один раз в неделю.Читайте такжеПлюс Болгария и Албания: Украина изменила список стран "красной зоны"

Кроме того, утверждает Степанов, власти откажутся от показателя активных заболевших на 100 тысяч населения в каждой стране и сосредоточит внимание на двух ключевых показателях.

"Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель – процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%", - добавил министр, отметив, что если данные показатели будут превышены, государство определит такие страны в красную зону.

Напоследок он подчеркнул, что такие меры вводятся для упрощения понимания украинцами правил пересечения границ.Читайте такжеВ "зеленую зону" на выезд для украинцев открыли новые страны: перечень

Напомним, 15 июля Украина изменила критерии для определения стран красной и зеленой зоны. Правительство повысило показатель для красной зоны до 55 случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения.