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Степанов объяснил скачок числа заражений коронавирусом

15 июня 2020, 10:26

В Украине растет количество госпитализированных и пневмоний.

Степанов
Степанов объяснил, почему в Украине выросло число больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине взял новую высоту – на протяжении пяти дней уровень заболеваемости не опускается ниже 650 случаев. Такой показатель — это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом Степанов рассказал в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, 15 июня.

"На протяжении пяти дней мы видим количество подтвержденных больных на уровне более 650. Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно поэтому мы видим рост заболеваемости. Конечно, в том числе, мы ликвидировали очередь во Львовской области, и таких очередей уже нет. Но у нас растет количество госпитализированных, растет количество пневмоний. Призываю всех соблюдать рекомендации Минздрава", - сказал он.

Отметим, по состоянию на понедельник, 15 июня, коронавирус в Украине зафиксировали у 31 810 человек. Заболевание подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков.

По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 901 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +12.

Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).

Читайте такжеВ Украине - новое смягчение карантина: что разрешено с 15 июняНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине, и предупредил, что в стране могут ужесточить карантин.

По его словам, смягчение карантина вовсе не означает его отмену.

"Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчение карантина - это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав - мы видим эти цифры... И это главная причина", - заявил Степанов.

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