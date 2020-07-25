Степанов рассказал, на кого в Украине охотится COVID-19

Степанов рассказал, кого чаще всего убивает коронавирус / УНИАН

Коронавирус в Украине убил 1590 человек по состоянию на 25 июля. Число случаев заражения превысило 63 тысячи. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в стране более 85% людей, которые умирают от COVID-19, - имеют сопутствующие заболевания, или находятся в группе риска.

Об этом Степанов рассказал во время брифинга в субботу, 25 июля.

"Подумайте о своих родителях. Подумайте о своих дедушках и бабушках. Потому что именно они относятся к группе риска. Подумайте о своих близких людях, которые, возможно, имеют сопутствующие заболевания, такие, как сердечно-сосудистые или сахарный диабет. Все эти люди в группе риска и течение болезни у таких людей очень тяжелое. И у нас более 85% людей, которые умирают от COVID-19, имеют именно сопутствующие заболевания или относятся к группам риска", - сказал глава Минздрава.

Читайте такжеКарантин в Украине переделали: в Минздраве уточнили новые требованияНапомним, ранее главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что о коллективном иммунитете к коронавирусу, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины.

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил он.