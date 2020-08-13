Вторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, как идет подготовка

Украина не должна допустить ситуации с коронавирусом, как в Испании и Италии - Степанов / УНИАН

Украина ведет подготовку к старту второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Власти увеличили количество ИВЛ, улучшили протоколы лечения и обеспечили медицинских работников костюмами защиты.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью НВ.

По его словам, сейчас на территории страны фиксируется около 1000-1100 прецедентов заражения коронавирусом. Государство готовится к более серьезной нагрузке, однако стремится не допустить ситуации с COVID-19, в которой оказались Италия и Испания.Читайте такжеВторая волна коронавируса уже началась: Степанов сделал тревожное заявление

Также Степанов рассказал, что в период с 15 марта по 1 августа Минздрав предпринял ряд мер по увеличению количества аппаратов искусственной вентиляции легких – в больницах их теперь более 800 единиц. Сейчас учреждения здравоохранения располагают достаточным количеством таких аппаратов.

Кроме того, улучшены больничные койки и проводится дополнительная закупка средств индивидуальной защиты от COVID-19.

"Увеличилось количество коек с повышенным кислородом, а также количество кислородных концентраторов. Продолжаем закупать средства индивидуальной защиты, чтобы они находились в больницах. Сейчас мы гораздо лучше готовы с точки зрения специалистов, лечащих COVID-19", - добавил Максим Степанов.

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Напоследок он подчеркнул, что власти также модернизировали протокол лечения COVID-19 и обеспечили запасы защитных костюмов для медицинских работников.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 заболели еще 1433 украинца.