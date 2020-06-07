Украина стоит на пороге второй волны коронавируса: в Минздраве обратились к украинцам

Степанов рассказал о второй волне коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине приблизился к новому антирекорду - по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, выявили 26 999 случаев заражения китайским коронавирусом. В Министерстве здравоохранения заявили, что войну с COVID-19 Украина еще не выиграла. Ухудшение статистики заражений, отметили в ведомстве, указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, украинцы не должны путать смягчение с полной отменой карантина. Он подчеркнул, что карантин еще действует.

"Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки... Уровень передачи вируса в Германии последние дни превышает критические значения, также Китай, откуда началась пандемия, объявил о возможности новой вспышки", - сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что о начале второй волны эпидемии заявила и Южная Корея. Большое число инфицированных зафиксировано в Бразилии и Индии.

Министр призвал украинцев не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами, в частности, пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Читайте такжеНазваны страны, где коронавирусу плохоНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену", - написал Степанов в Facebook.