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Степанов рассказал о бесплатном лечении коронавируса в Украине

17 мая 2020, 12:02

Все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства, сказала глава Минздрава.

Степанов
Степанов рассказал о бесплатном лечении коронавируса в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине официально обнаружили у 18 291 человека. Всего в Украине 5116 человек вылечились от Covid-19. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

"Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19. У нас было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19", - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, в стоимость "пакетов" входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей.

"Поэтому все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства", - подчеркнул министр.

Также Степанов подчеркнул, что сейчас идет процесс заключения договоров с медучреждениями, а в некоторые из них уже ушли средства, чтобы медики получили повышенную зарплату.

Читайте такжеВ конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученыеНапомним, ранее житель Кропивницкого Анатолий Компаниец рассказал, что был вынужден потратить на лечение коронавируса более 26 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду.

Компаниец лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого. При этом уже в реанимации ему прямо намекнули: хочешь лечиться – готовь деньги.

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