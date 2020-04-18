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Украина замерла на пороге масштабной вспышки коронавируса: заявление МВД

18 апреля 2020, 15:36

Силовики призвали украинцев отказаться от намерения пойти в церковь на Пасху.

Скорая, коронавирус
Украина стоит на пороге масштабной вспышки коронавируса / УНИАН

Продление карантина в Украине находится в руках украинцев. От того, как граждане будут себя вести на праздники, зависит масштаб эпидемии коронавируса в стране.

Коронавирус сегодня ввел экономику Украины и летаргический сон, и от того, насколько люди сегодня понимают риски этой болезни, зависит то, когда этот ужасный сон закончится.

Если в этом году на Пасху в храмы пойдет хотя бы десятая часть верующих, есть риск вспышки коронавируса в Украине, заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По данным силовиков, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона украинцев. Если в этом году в церкви придет по крайней мере 10%, то в Украине может быть масштабная вспышка коронавируса.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - заявил Шевченко.

Отметим, из-за угрозы распространения коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеКоронавирус у Онуфрия: что известно о состоянии здоровья главы УПЦ МПНапомним, ранее сообщалось, коронавирус 2020 не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны. По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.

Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться из лап опасной болезни.

За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.

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