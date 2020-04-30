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Где чаще всего в Украине умирают от короны: МОЗ составил грустный топ

30 апреля 2020, 20:57

Показатель смертности от ковид-19 в Украине составил 0,62 на 100 тыс. населения, а летальность – 2,5%.

Коронавирус в Украине - топ областей по смертности от COVID-19
Коронавирус в Украине - топ областей по смертности от COVID-19 / Reuters

Коронавирус в Украине преодолел планку в 10 тысяч пациентов. От Ковид-19 умер уже 261 украинец. После этого МОЗ составило топ областей, где летальность от коронавируса превышает средний показатель по стране.

Чаще всего от коронавируса в Украине умирают мужчины – 146 человек (56%) и украинцы старше 50 лет (85%).

Пресс-служба Минздрава в Facebook дала такой рейтинг, по состоянию на 30 апреля 2020:

  • Черниговская – 8,0%;
  • Хмельницкая – 6,1%;
  • Ивано-Франковская – 5,8%;
  • Кировоградская – 4,6%;
  • Львовская – 3,3%;
  • Сумская – 3,9%;
  • Полтавская – 3%.

Показателями для осложнений "короны" в 70,5% случаев были:

  • заболевания почек, печени, легких,
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • неврологические болезни,
  • сахарный диабет,
  • новообразования,
  • ожирения.

При этом 90% умерших пациентов – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями, а у 34% было сразу несколько заболеваний: иммунодефицит и ожирение, сердечно-сосудистые и сахарный диабет и т.п.

Из общего числа жертв уханьской заразы 9 человек – за 14 дней до появления симптомов – ездили за границу.

Коронавирус в Украине - топ областей по смертности от COVID-19

Ранее МОЗ обнародовало список лекарств, чем лечить коронавирус. Теперь украинцы могут самостоятельно получить информацию о действии лекарств от коронавируса.

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