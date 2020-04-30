Где чаще всего в Украине умирают от короны: МОЗ составил грустный топ

Показатель смертности от ковид-19 в Украине составил 0,62 на 100 тыс. населения, а летальность – 2,5%.
Коронавирус в Украине преодолел планку в 10 тысяч пациентов. От Ковид-19 умер уже 261 украинец. После этого МОЗ составило топ областей, где летальность от коронавируса превышает средний показатель по стране.
Чаще всего от коронавируса в Украине умирают мужчины – 146 человек (56%) и украинцы старше 50 лет (85%).
Пресс-служба Минздрава в Facebook дала такой рейтинг, по состоянию на 30 апреля 2020:
- Черниговская – 8,0%;
- Хмельницкая – 6,1%;
- Ивано-Франковская – 5,8%;
- Кировоградская – 4,6%;
- Львовская – 3,3%;
- Сумская – 3,9%;
- Полтавская – 3%.
Показателями для осложнений "короны" в 70,5% случаев были:
- заболевания почек, печени, легких,
- сердечно-сосудистые заболевания,
- неврологические болезни,
- сахарный диабет,
- новообразования,
- ожирения.
При этом 90% умерших пациентов – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями, а у 34% было сразу несколько заболеваний: иммунодефицит и ожирение, сердечно-сосудистые и сахарный диабет и т.п.
Из общего числа жертв уханьской заразы 9 человек – за 14 дней до появления симптомов – ездили за границу.
Ранее МОЗ обнародовало список лекарств, чем лечить коронавирус. Теперь украинцы могут самостоятельно получить информацию о действии лекарств от коронавируса.