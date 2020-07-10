Обучение в школах в условиях COVID-19: в Минздраве анонсировали важное решение

Власти готовят алгоритм организации учебы в школах в условиях карантина / УНИАН

В течение ближайших 7-10 дней Минздрав и Минобразования обнародуют специальный алгоритм, на базе которого будет организовано обучение в школах Украины. Речь идет о разных форматах обучения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 10 июля.

По его словам, власти стремятся к тому, чтобы учебный год начался с 1 сентября, однако этому мешает эпидемия коронавирусной инфекции.

Следовательно, в условиях противоэпидемиологических мероприятий перед властями стоит задача специфической организации обучения в школах. Рассматриваются варианты стационарного и дистанционного обучения. Возможна реализация смешанного формата.Читайте такжеЧто ждет школьников с сентября: в Минобразования озвучили планы

"Поэтому мы в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, в какой способ наши дети могут обучаться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких - дистанционно. Как мы можем соединить эти два способа. Вместе с МОН мы разрабатываем правила и алгоритмы", - подчеркнул Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что учебный год в школах должен стартовать 1 сентября. Не исключены варианты, при которых школьники будут учиться стационарно по сменам или же дистанционно.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже успел заявить, что с сентября школы столицы перейдут на удаленное обучение.