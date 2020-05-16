В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые

Ученые КПИ прогнозируют спад пандемии коронавируса в Украине / pixabay.com

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 мая выявили у 17 858 жителей. В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

И если верить ученым, то в конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится в лучшую сторону.

Как прогнозирует команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского, в третьей декаде мая возможно начало спада пандемии коронавируса, а до тех пор развитие пандемии будет иметь линейный характер.

По словам ученых, для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

"По результатам прогнозного моделирования команды проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которого вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад", - сказано в сообщении КПИ.

Ученые отметили, что для Киева, в течение пятнадцатидневного отрезка времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока является более нестационарным с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

"Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии", - считают ученые КПИ.

Читайте такжеКогда пандемия коронавируса пойдет на спад – эксперт удивил прогнозомНапомним, ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в Украине будет два пика коронавируса.

По словам врача, коронавирус в Украине достигнет первого пика, когда по официальной статистике будет 10 тысяч заболевших.

А следующая пиковая нагрузка произойдет после того, как в Украине будет уже 60 тысяч больных коронавирусом.

В то же время он убежден, что официальную статистику в Украине по коронавирусу можно смело умножать в два с половиной раза.