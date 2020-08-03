Ситуация с коронавирусом в Украине изменится до конца лета – ученые

Ученые КПИ объяснили рост числа больных коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус в Украине выявили у 73 тысяч человек по состоянию на 3 августа. При этом 1739 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" сообщают, что ситуация с распространением коронавируса в Украине остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

Об этом сообщается на официальном сайте НТУ "КПИ".

Ученые опубликовали результаты исследования распространения коронавируса в Украине в течение августа этого года. Эксперты подчеркнули, что ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Моральная усталость населения от пребывания в режиме изоляции, экономические факторы, наступление периода летнего отдыха существенно изменили условия противодействия распространению болезни.

Украинские исследователи особо отметили, что подавляющее большинство жителей страны вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавируса. Его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года.

"В результате в июне - июле 2020 года произошла серия стремительных всплесков заболевания, что привело к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд - 1310 человек в день - был достигнут 23 июля 2020 года) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости. По темпам прироста количества инфицированных Украина, по сравнению со странами Европы, имеет довольно негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран "красной" зоны, гражданам которых затруднено посещение Евросоюза", - говорится в исследовании ученых.

При этом в августе ученые прогнозируют ежедневное количество новых случаев заражения в диапазоне 800-1 500 и до конца лета число случаев заражения существенно увеличится.

"Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является довольно высоким (К = 0.807). Основываясь на этой зависимости, сделаны прогнозы, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов (коэффициент роста на протяжении последних двух месяцев составил примерно 1,55 в месяц) количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 года достигнет уровня примерно 110-115 тысяч", - прогнозируют ученые.

Отмечается, что такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения.

Читайте такжеУченые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19.

"Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий", - сказал Ляшко в ходе брифинга 1 августа.

По его словам, Украина опять вышла на определенное "плато".

"Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", - заявил он.