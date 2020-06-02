Ситуация с коронавирусом в Украине изменится в июле - ученые

Пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад / pixabay.com

Пандемия коронавируса в Украине к июню прошла фазу ежедневного роста. С конца мая ежедневно прослеживается тенденция медленного угасания эпидемии.

Об этом свидетельствуют исследования Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского.

Уточняется, что в течение ближайших 6 дней предполагается медленный спад эпидемии в Украине с уровнем плато 300-450 новых инфицированных в сутки.

По мнению ученых, прирост новых случаев Covid-19 в стране в это время будет значительно ниже суточного количества тех пациентов, которые выздоровели. Медленное угасание пандемии будет монотонным. Прирост новых заболевших будет держаться на уровне плато примерно до конца месяца.

Уточняется, что если обстоятельства будут благоприятными, то в течение июля ученые прогнозируют более чем двукратный спад болезни.

Читайте такжеCOVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавирусаНапомним, по состоянию на вторник, 2 июня, коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек. Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 1 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +328.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 727 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 10 078 украинцев (+388 за сутки).