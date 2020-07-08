Украина закупит признанный в мире препарат против COVID-19 - МОЗ

Коронавирус в Украине заразил более 50 тысяч человек / Фото pixabay.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина закупит признанное во всем мире лекарство для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.

Об этом глава МОЗ заявил на брифинге 8 июля.

По словам Степанова, были проведены переговоры с компаниями-поставщиками Ремдисивира.

Препарат закупят в количестве, рассчитанном на лечение до восьми тысяч пациентов.

"Он (Ремдесивир, - ред.) не был доступен с точки зрения продаж, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от американской компании и рассчитываем на закупку этого средства", - сказал Степанов.

При этом министр добавил, что Ремдисивир – хороший противовирусный препарат, который может очень эффективно использоваться при лечении коронавирусной болезни.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: число зараженных пробило психологическую отметку в 50 тысяч людейРемдесивир был включен в украинский протокол лечения COVID-19. Ранее в Украине для лечения COVID-19 использовался Гидроксихлорохин.

Как сообщал Главред, в начале июля Европейская комиссия одобрила использование Ремдесивир для лечения коронавирусной болезни COVID-19,.

Из-за серьезности угрозы пандемии коронавируса процедуру одобрения препарата осуществили в кратчайшие сроки - менее чем через месяц после подачи соответствующей заявки.

Ремдесивир ранее использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Ученые обратили внимание, что этот медпрепарат сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%, или в среднем на 4 дня для госпитализированных пациентов.

Напомним, в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, ведь Минздрав успевает диагностировать лишь 35% от всех возможных случаев заражений. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, власти опасаются потенциального лидерства страны по коронавирусным показателям, которое может стать возможным в случае массового нарушения карантина.