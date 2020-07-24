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В Украине назначены новые соцвыплаты – кому и что положено

Новые социальные пособия 2020 в Украине призваны помочь в период карантина, пока бушует коронавирус в Украине.

24 июля 2020, 17:35
Коронавирус в Украине - украинцам назначили новые соцвыплаты 2020
Коронавирус в Украине - украинцам назначили новые соцвыплаты 2020 / УНИАН

Коронавирус в Украине внес свои коррективы и в сферу социальных выплат. Украинцам назначили новые пособия – для индивидуальной борьбы с COVID-19.

Речь идет об одиноких людях, которым диагностировали коронавирус. Обращаться за назначением выплат следует в местную областную государственную администрацию.

"Эта обязанность (назначить соцпомощь – ред.) возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются", – пояснил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 24 июля.

Читайте такжеНазвана страна, получившая огромную выгоду от пандемии Covid-19На новую соцпомощь могут рассчитывать:

  • люди с инвалидностью;
  • пожилые люди;
  • люди, которые на время заболевания живут сами;
  • люди, которые проходят самоизоляцию, поэтому у них нет возможности приобрести те или иные вещи и продукты питания.

За дополнительной информацией Степанов посоветовал обращаться на горячую линию областных администраций.

Напомним, в Украине с 1 июля вырос размер страховых выплат. Размер единовременных выплат вырос в связи с ростом прожиточного минимума.

Также с 1 июля в Украине в связи с повышением прожиточного минимума выросла минимальная пенсия. Минимальный прожиточный минимум вырос до 2118 грн – после чего увеличились и пенсионные выплаты украинцам.

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