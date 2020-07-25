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Украинцы стоят на пороге новой эпидемии – бывший главный санврач

Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию.

25 июля 2020, 08:08

Скорая, коронавирус
Украинцам грозит эпидемия кори / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у 62 тысячи человек. COVID-19 будет циркулировать в стране и осенью. Но в этот период украинцам грозит также эпидемия кори, и связана она, в первую очередь, с недостаточным объемом прививок.

Об этом рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов в интервью Обозревателю.

По словам врача, корь имеет циклическое проявление. Когда накапливается определенное количество людей без иммунитета, то коллективный – перестает работать. А для него каждый год должны прививаться не менее 95% детей. В Украине процент охвата прививками очень маленький.

"Каждый человек должен привиться от кори, потому что заражаемость 100%. Чем старше человек, тем тяжелее протекает болезнь. Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию. Так же, как и коронавирус и грипп. Вирусная пневмония лечится очень тяжело и часто приводит к различным неприятностям, в том числе и к летальным. Но, в отличие от коронавируса, от кори есть защита. Причем она дает практически стопроцентную гарантию", - объяснил врач.

Врач подчеркнул, что осенью будет сложная эпидемиологическая ситуация.

"Первыми пройдут аденовирусы – вирусы, которые вызывают респираторные заболевания. Это не только грипп. Вирусов, которые вызывают так называемые простудные заболевания, насчитывается порядка 200–300. Они будут, никуда не денутся, мы с ними живем тысячелетия. Просто надо правильно жить", - сказал эксперт.

Бережнов добавил, что в связи с этим обязательно надо привиться от гриппа. Людям старшего возраста привиться еще и от пневмонии.

Читайте такжеПатологоанатом назвал главную тайну коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

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