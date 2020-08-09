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Украину накрыла двойная волна коронавируса: эксперт объяснил, что это значит

9 августа 2020, 05:25

Вторая волна заражений COVID-19 началась еще в начале июня.

Карантин
В Украине рано ослабили карантин, считает эксперт / УНИАН

В Украине началась вторая волна коронавируса. При этом она усилила первую, которая еще не прошла пик. И сейчас мы имеем двойную волну.

Об этом написал в своем блоге на НВ глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс, который проводит математический мониторинг проявления эпидемии в 55 странах.

По его словам, вторая волна коронавируса пошла еще в начале июня, после того, как 22 мая был ослаблен карантин в Украине.

"В июле мы дважды подходили к пику этой объединенной волны, и снова не смогли его преодолеть из-за того, что работают эти факторы ослабления карантина, человеческая усталость от карантина. И мы продолжаем набирать – вы видите по цифрам", - написал Зисельс.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 6 августа: число зараженных за сутки побило новый антирекордПо его словам, чиновники в Украине отрицают, что в стране началась вторая волна заболеваемости.

"Понятно, почему отрицают: она началась, в том числе, и из-за них. Слишком рано и неразумно ослабили карантин. В Европе тоже ослабляли карантин, но очень аккуратно его вводили и очень аккуратно ослабляли в соответствии с показателями. Ни одна страна Европы даже частично не отменила карантин до прохождения пика эпидемии", – отметил правозащитник.

Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине может быть вторая волна коронавируса.

В свою очередь, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец считает, что первая волна коронавируса еще не закончилась - она продлится, как минимум, до сентября.

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