УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных

18 октября 2020, 09:21

Жертвами китайского корнавируса за время эпидемии стали более 5600 жителей Украины.

коронавирус
Коронавирус в Украине ускорил темп / Reuters

Коронавирус в Украине ускорил темп – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет от 5 до 6 тысяч случаев за сутки. По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставлен +5231 новый диагноз Covid-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 90 человек, всего жертвами Covid-19 стали 5607 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 1264 жителя Украины за сутки, всего – 125 377.

Коронавирус в Украине - карта на 18 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 18 октября

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Киеве зарегистрировали 30 463 случая заражения коронавирусом, за сутки +453.

Всего в столице Украины умерли 582 человека, за сутки +13.

Победили злую болезнь за сутки 35 киевлян, всего 10 696.

Коронавирус в мире – статистика на 18 октября

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в мире зарегистрированы 39 608 809 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 108 800 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 18 октября / Центр Джона Хопксинса

Больше всего смертей зафисксировано в США - 219 тысяч.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика Коронавирус Киев коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:26
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда
10:13
Ученые выявили заболевание, которое помогает коронавирусу убивать Видео
10:10
"Бабье лето" в ноябре: синоптик пообещал аномальное потепление Видео
09:53
Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина Видео
09:38
Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 450 человек
Реклама
09:35
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
09:21
Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных Видео
09:08
Врач рассказал, в чем проблема с российской вакциной от Covid-19
09:03
Трамп случайно понизил в должности Макрона Видео
08:49
Украинская катастрофа: хроники надвигающегося бедствия мнение
08:16
Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Видео
08:04
В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы Видео
07:41
Астролог назвал самый сложный для Украины месяц в 2020-м
07:24
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе Видео
07:16
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
06:57
Эрдоган со вкусом давит кремлевскую амебу мнение
06:28
Соблазнительная челка-занавеска из 70-х покорила мир в 2020 году: фото Фото
06:04
Опасность при лечении COVID-19: врач предупредил о "громадной смертности" Видео
05:35
Ракетный обстрел Азербайджана: в Ереване рассказали, к чему готовиться Баку Видео
05:02
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках
Реклама
04:27
Астрологи указали на мощного эмпата Видео
03:40
Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
03:11
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
02:15
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
01:34
Названы два безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
00:53
Умерла праправнучка Александра Пушкина
00:20
В моду на осень-зиму ворвались привлекательные мини-юбки: фото Фото
17 октября, суббота
23:58
"Не провоцируйте верующих!" Кадыров отреагировал на обезглавливание учителя во Франции Видео
23:44
В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса Видео
23:32
Врач пояснил причину выздоровления от Covid-19 без лечения Видео
23:05
Климатолог спрогнозировала начало бабьего лета в Украине
22:58
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки Видео
22:29
Германия заметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе
22:27
Армения и Азербайджан договорились об очередном перемирии
21:57
Ученые выяснили, сколько "живет" коронавирус на смартфонах
21:26
Во Франции озвучили обстоятельства гибели обезглавленного учителя Видео
21:25
"Есть надежда": врач спрогнозировал, когда коронавирус покинет Украину
21:21
Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть Видео
20:57
Кровавая катастрофа под Чугуевом: семьям погибших выделили помощь
20:44
За 10 минут снес крыши: на Кропивницкий обрушился мощный ураган Фото Видео
Реклама
20:34
Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D Видео
20:25
В Минздраве ошарашили уровнем смертности от коронавируса Видео
19:54
Степанов рассказал, какие услуги входят в бесплатный "ковидный пакет"
19:51
Украину назвали кормилицей 150 миллионов населения Земли
19:22
В Черном море обнаружили уникальные запасы природного газа
19:09
В РФ открестились от чеченца, обезглавившего французского учителя Видео
19:06
"Первой волны нет": врач развенчала популярный миф о коронавирусе Видео
18:57
В Украине на карантине наблюдается тревожная тенденция с браками
18:21
Отравление Навального: в России припугнули ЕС ответными действиями Видео
18:21
170 грн за маску на подбородке: Кабмин готовит новые ограничения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять