Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных

Жертвами китайского корнавируса за время эпидемии стали более 5600 жителей Украины.
Коронавирус в Украине ускорил темп – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет от 5 до 6 тысяч случаев за сутки. По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставлен +5231 новый диагноз Covid-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 90 человек, всего жертвами Covid-19 стали 5607 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 1264 жителя Украины за сутки, всего – 125 377.
Коронавирус в Киеве - статистика на 18 октября
По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Киеве зарегистрировали 30 463 случая заражения коронавирусом, за сутки +453.
Всего в столице Украины умерли 582 человека, за сутки +13.
Победили злую болезнь за сутки 35 киевлян, всего 10 696.
Коронавирус в мире – статистика на 18 октября
По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в мире зарегистрированы 39 608 809 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 108 800 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Больше всего смертей зафисксировано в США - 219 тысяч.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
- 16 октября главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав заказал специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса могут сразу обнаружить еще несколько болезней.
- 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. В то же время он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса в Украине она будет стоить около 40 долларов за дозу.
- 13 октября Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября. Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства.