Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных

Коронавирус в Украине ускорил темп / Reuters

Коронавирус в Украине ускорил темп – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет от 5 до 6 тысяч случаев за сутки. По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставлен +5231 новый диагноз Covid-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 90 человек, всего жертвами Covid-19 стали 5607 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 1264 жителя Украины за сутки, всего – 125 377.

Коронавирус в Украине - карта на 18 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 18 октября

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Киеве зарегистрировали 30 463 случая заражения коронавирусом, за сутки +453.

Всего в столице Украины умерли 582 человека, за сутки +13.

Победили злую болезнь за сутки 35 киевлян, всего 10 696.

Коронавирус в мире – статистика на 18 октября

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в мире зарегистрированы 39 608 809 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 108 800 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 18 октября / Центр Джона Хопксинса

Больше всего смертей зафисксировано в США - 219 тысяч.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: