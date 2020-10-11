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Коронавирус в Украине ускорился: Степанов назвал области, где забиты больницы

11 октября 2020, 11:44

Всего в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь находится 19 404 пациента.

Степанов
Степанов рассказал, где в Украине забиты больницы / УНИАН

Коронавирус в Украине ускорился – ежедневно в стране фиксируют около 5000 случаев заражения. При этом возросло количество госпитализаций. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными Covid-19 в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в Киеве.

Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в воскресенье, 11 октября.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - сказал Степанов.

По его словам, больше всего новых больных выявлено в Харьковской области - 593, в том числе в Харькове 411, в Киеве - 502, в Хмельницкой области - 328, в Житомирской – 302.

Министр здравоохранения уточнил, что всего в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь находится 19 404 пациента.

Он проинформировал, что за предыдущие сутки в Украине проведено более 33 тысяч тестов на коронавирус.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на 11 октября в Украине официально зарегистрировали 261 034 случая заражения коронавирусом, за сутки поставили +4768 новых диагнозов Covid-19.
  • 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
  • 8 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
  • 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.

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