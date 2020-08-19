Коронавирус в Украине установил еще один антирекорд за сутки

В Украине - более 96 тысяч зараженных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки установил два антирекорда - по числу новых зараженных и по количеству госпитализированных за сутки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, за минувшие сутки 1967 человек заразились COVID-19, из них 121 ребенок, 105 медработников.

"463 человек госпитализированы за минувшие сутки", - заявил он.

Сколько зараженных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10 945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев.

Коронавирус в Украине 19 августа

По состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967.

Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).