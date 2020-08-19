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Коронавирус в Украине установил еще один антирекорд за сутки

19 августа 2020, 10:06

За минувшие сутки в больницы госпитализировано рекордное число пациентов с COVID-19.

карантин,маска,мишка
В Украине - более 96 тысяч зараженных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки установил два антирекорда - по числу новых зараженных и по количеству госпитализированных за сутки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, за минувшие сутки 1967 человек заразились COVID-19, из них 121 ребенок, 105 медработников.

"463 человек госпитализированы за минувшие сутки", - заявил он.

Сколько зараженных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая область - 3323 случая;
  • Волынская область - 4878 случаев;
  • Днепропетровская область - 1816 случаев;
  • Донецкая область - 1122 случая;
  • Житомирская область - 2536 случаев;
  • Закарпатская область - 6552 случая;
  • Запорожская область - 1179 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7122 случая;
  • Кировоградская область - 748 случаев;
  • г. Киев - 10 945 случаев;
  • Киевская область - 4685 случаев;
  • Львовская область - 12 448 случаев;
  • Луганская область - 194 случая;
  • Николаевская область - 857 случаев;
  • Одесская область - 5281 случай;
  • Полтавская область - 582 случая;
  • Ровенская область - 7953 случая;
  • Сумская область - 1023 случая;
  • Тернопольская область - 4001 случай;
  • Харьковская область - 6607 случаев;
  • Херсонская область - 312 случаев;
  • Хмельницкая область - 1678 случаев;
  • Черновицкая область - 8108 случаев;
  • Черкасская область - 1175 случаев;
  • Черниговская область - 1278 случаев.

Коронавирус в Украине 19 августа

По состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967.

Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).

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