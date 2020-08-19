Коронавирус в Украине установил еще один антирекорд за сутки

За минувшие сутки в больницы госпитализировано рекордное число пациентов с COVID-19.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки установил два антирекорда - по числу новых зараженных и по количеству госпитализированных за сутки.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его данным, за минувшие сутки 1967 человек заразились COVID-19, из них 121 ребенок, 105 медработников.
"463 человек госпитализированы за минувшие сутки", - заявил он.
Сколько зараженных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 3323 случая;
- Волынская область - 4878 случаев;
- Днепропетровская область - 1816 случаев;
- Донецкая область - 1122 случая;
- Житомирская область - 2536 случаев;
- Закарпатская область - 6552 случая;
- Запорожская область - 1179 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7122 случая;
- Кировоградская область - 748 случаев;
- г. Киев - 10 945 случаев;
- Киевская область - 4685 случаев;
- Львовская область - 12 448 случаев;
- Луганская область - 194 случая;
- Николаевская область - 857 случаев;
- Одесская область - 5281 случай;
- Полтавская область - 582 случая;
- Ровенская область - 7953 случая;
- Сумская область - 1023 случая;
- Тернопольская область - 4001 случай;
- Харьковская область - 6607 случаев;
- Херсонская область - 312 случаев;
- Хмельницкая область - 1678 случаев;
- Черновицкая область - 8108 случаев;
- Черкасская область - 1175 случаев;
- Черниговская область - 1278 случаев.
Коронавирус в Украине 19 августа
По состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967.
Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).
Автор: Анна Багрий