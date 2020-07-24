Карантин продолжается, а деньги кончились: на что растратили Фонд борьбы с COVID-19

Коронавирус в Украине уже съел весь свой бюджет - на что пошли 66 млрд / УНИАН

Средства в Фонде по борьбе с коронавирусной инфекцией практически закончились, заявил министр финансов Сергей Марченко. Он напомнил, что ранее объем Фонда был увеличен с 64,7 млрд грн – до 66 миллиардов.

В правительстве уже отчитались, на что потратили все 66 млрд грн. В частности, 35 млрд грн направлены на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог, говорится в сообщении на правительственном портале.

Для сравнения: на систему здравоохранения (в частности, на средства защиты и повышение зарплат для медиков) выделено 16 млрд грн. Из этих же денег закупалось нужное медоборудование.

Еще около 7 млрд грн ушли в Фонд по безработице.

Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограниченияВ Кабмине отметили, что Фонда борьбы с COVID-19 действует не только на период карантина, но и еще 30 дней с момента официальной отмены карантина в Украине.

Ранее Шмыгаль рассказал, куда ушли почти 20 млрд коронавирусных денег. 1 июля 2020 правительство заслушало отчет, на что потратили бюджет, который выделили на борьбу с COVID-19 в Украине.