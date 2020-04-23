Резервные кровати и доплаты медикам: главврач Александровской больницы пояснила ситуацию с Covid-19

В Александровской больнице готовятся к большему количеству пациентов / Фото: Facebook/Людмила Антоненко

Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что продление карантина было правильным решением правительства, поскольку места в инфекционных больницах заканчиваются в связи с большим количеством больных коронавирусом.

"По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них - 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 - с пневмонией, 6 - в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет. За выходные дни умерло 2 пациента с Covid-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями", - сообщила Антоненко в Facebook.

По словам медика, в инфекционных больницах готовят резервные кровати. Она добавила, что в Украине существует обманчивое мнение, что эпидемия в стране не приобрела угрожающие масштабы. Сравнительно небольшое количество больных обусловлено введенным вовремя карантином, а также теми людьми, которые строго придерживаются всех правил.

Антоненко отметила, что под особой угрозой заражения находятся медики. В Киеве сотрудники больниц обеспечены необходимой защитой и получили соответствующие доплаты.

Читайте такжеУкраинцам придется пережить два пика коронавируса - врач"В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирус, составляет: врачам - 17000 грн (в целом за март они получили 30-50 тысяч грн); медицинским сестрам - 13 000 грн (всего за март получили 25-30 тысяч грн); младшему медицинскому персоналу - 11 000 грн (всего за март получили 20-25 тысяч грн)". – написала она.

Антоненко напомнила, что карантин продлили до 11 мая, и украинцам не следует послаблять необходимые меры защиты.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в общежитии города Вишневое под Киевом продолжает накаляться.

Как ранее сообщалось, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что закончена разработка плана по поэтапной отмене карантина в столице.