Тесты на Covid-19: врач пояснила, в чем подвох и главная опасность

Коронавирус в Украине - в чем подвох и главная опасность тестов / Фото pixabay.com

Врач-инфекционист Ольга Голубовская пояснила, зачем делают тесты на коронавирус и почему они не всегда эффективны.

Она подробно рассказала о ПЦР-тестах – основных тестах, которые диагностируют коронавирусную инфекцию (ПЦР расшифровывается как это полимеразная цепная реакция).

"Тестирование на Covid-19 в ПЦР имеет два принципиальных аспекта – для подтверждения диагноза и для выявления контактных лиц. Уже в первые недели поступления больных, в том числе из очагов, мы увидели, что у части пациентов с типичной клинической картиной и эпидемиологическими данными ПЦР упорно показывала отрицательный результат. Это стало причиной того, что в нашем приказе появилась возможность постановки диагноза по совокупности клинико-эпидемиологических данных. Вскоре подоспели наши тесты на антитела – и мы у всех ПЦР-отрицательных больных успешно подтвердили диагноз", – разъяснила Голубовская в своем Facebook.

По статистике, приблизительно у 30% больных с коронавирусом – ПЦР-тест может быть отрицательным. В этом случае нужно ставить диагноз, исходя из симптомов. Также врачи задействуют клинико-рентгенологические (КТ) данные.

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В чем опасность теста на Covid-19

Главная опасность тут – что отрицательный ПЦР-тест на самом деле не гарантирует, что человек не болен коронавирусом. То есть человек может быть разносчиком заболевания – даже имея на руках отрицательный тест на коронавирус.

Кому не нужные тесты на Covid-19

Читайте такжеУченые опровергли самый ранний симптом коронавируса"Осознанная потребность в повышенном тестировании, подогреваемая СМИ, может привести к тому, что пациенты будут посещать лаборатории исключительно для проведения ненужного теста, тем самым подвергая себя повышенному риску заражения COVID-19. Поскольку для легких случаев COVID-19 лечение не требуется, таким пациентам не нужно идти в отделение неотложной помощи или проходить тестирование. Вместо этого они должны самостоятельно помещаться в карантин", – приводит Голубовская данные недавнего исследования.

Она согласна с выводами статьи, что тестирование принесет больше пользы там, где очень мало случаев COVID-19.

А вот в областях, где количество случаев заболевания коровирусной инфекцией зашкаливает – количество тестов, наоборот, стоит сократить. Речь идет о тестировании людей с легкой симптоматикой. Это позовлить сэкономить ресурсы, а потом перенаправить их туда, где нужнее.

Коронавирус – как определить дома и в больнице

"В заключение хочу сказать, что диагноз коронавирус на сегодня при наличии пневмонии – клинический. Он может быть поставлен в первые дни развития симптомов заболевания. В подавляющем большинстве случаев у таких симптомных пациентов обнаруживаются и антитела к вирусу", – пояснила врач-инфекционист.

Ранее ученые рассказали, у кого в 12 раз выше риск умереть от COVID-19. Чтобы уменьшить риск смерти от коронавируса, нужно регулярно проверять уровень сахара в крови.