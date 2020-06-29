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В области-эпицентре Covid-19 существенно ослабляют карантин

Решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

29 июня 2020, 20:17
коронавирус, карантин
В Черновицкой области ослябляют карантин / УНИАН

В Черновицкой области, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Украине, с 1 июля ослабляют карантин.

Как сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, решение 29 июня утвердила комиссия по чрезвычайным ситуациям по рекомендации Министерства здравоохранения, которое подтвердило, что регион отвечает всем необходимым эпидемиологическим требованиям.

В связи с ослаблением карантина с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. В общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров исключительно на посадочных местах. В городе намерены проверять температуру.

"Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе", - говорится в сообщении ОГА.

Коронавирус в Украине

Напомним, коронавирус в Украине вышел из-под контроля, поэтому по состоянию на 29 июня не все регионы готовы к переходу на очередной этап ослабления карантина – это столица и еще 12 областей

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

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