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Вторая волна COVID-19: в Кабмине рассказали, будут ли закрывать бизнес в Украине

В Кабмине планируют принимать точечные меры по закрытию бизнеса в случае вспышки COVID-19 осенью.

22 июля 2020, 09:27
Кабмин
Правительство не будет закрывать бизнес из-за второй волны COVID-19 / УНИАН

На данный момент невозможно точно спрогнозировать, будет ли осенью вторая волна коронавирусной инфекции в Украине. Правительство собирается принять ряд мер в случае обострения эпидемиологической ситуации, однако полного закрытия бизнеса на территории страны не планируется.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, Кабмин не планирует полностью приостанавливать бизнес в стране из-за новой потенциальной угрозы COVID-19.

"Я не вижу активных рисков в том, что мы осенью примем какое-то решение, которое может закрыть бизнес. Если будут вспышки - будем закрывать точечно", - утверждает Петрашко.Читайте такжеЭпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса

Чиновник полагает , что пока прогнозы о второй волне COVID-19 и приостановке работы бизнеса преждевременны. К тому же многие украинцы в связи с эпидемией коронавирусной инфекции адаптировались к работе в удаленном формате.

"Наш месседж: есть вспышка, мы на него реагируем, но взвешенно и с определенными просчетами наперед", - добавил он.

Напоследок Петрашко подчеркнул, что сейчас государственным инстанциям приходится бороться с определенными проблемами в процессе соблюдения карантинных мероприятий, однако в целом бизнес придерживается противоэпидемиологических мер.Читайте такжеКогда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине остается стабильной. Власти готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и надеются, что стране удастся избежать угрозы.

коронавирус в Украине Минэкономики Кабмин
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