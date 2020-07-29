В Кабмине рассказали, куда украинцы могут полететь на отдых

Данные о возможности посещения стран меняются практически ежедневно.
На данный момент граждане Украины могут отправиться на отдых в такие страны, как Болгария, Турция, Египет, Албания, Черногория и Хорватия. Перед покупкой билетов и путевок следует тщательно перепроверить информацию о возможности осуществления поездки – данные меняются практически каждый день.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Чиновник привел список стран, куда могут отправиться украинцы уже сегодня и призвал уточнять данные перед путешествием.
Куда украинцы могут полететь на отдых
- Болгария (условие – отрицательный тест на коронавирус, который был сделан в течение 72 часов до прибытия на территорию страны)
- Турция
- Египет
- Албания
- Черногория (при наличии ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)
Напоследок Криклий напомнил, что ПЦР-тест на коронавирус можно сделать в самом аэропорту. В Борисполе, а также Одесском и Львовском аэропортах уже установлены соответствующие лаборатории.Читайте также"Крах для туризма": Комаровский заговорил о новой опасности
Ранее в Министерстве иностранных дел опубликовали интерактивную онлайн-карту, благодаря которой можно узнать условия отправления за границу во время пандемии коронавирусной инфекции.