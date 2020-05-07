В Киеве стартовали испытания отечественного лекарства от коронавируса

Коронавирус в Украине - в Киеве уже тестируют лекарство от Covid-19 / Фото pixabay.com

В Киеве начались испытания отечественного препарата против коронавируса. Минздрав дал разрешение Киевской больнице №4 на экспериментальное лечение.

Ранее это медучреждение было перепрофилировано в инфекционный госпиталь, уточняет 112 Украина.

"Препарат не является новым, он уже более 20 лет на медицинском рынке, широко используется, в первую очередь при септических заболеваниях, при заболеваниях нервной системы вирусной этиологии, он доказал свою эффективность. Также используется при заболеваниях нервной системы, склероза", – рассказал об испытаниях препарата замглавврача Георгий Аксютин.

Читайте также"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появитсяПо его словам, именно данное средство было выбрано для борьбы с COVID-19, так как оно "доказало свою эффективность у пациентов с вирусной инфекцией, не только при поражении нервной системы, а и при других заболеваниях".

Впрочем, утверждать, что панацея от коронавируса найдена – пока рано. Сначала эффективность препарата нужно проверить как минимум на 50 пациентах. А пока что его тестируют на единицах.

"Он (лекарственный препарат – ред.) сейчас находится в состоянии внедрения, разработки, о его эффективности при лечении коронавирусной инфекции мы сказать пока ничего не можем, поэтому в протоколы он у нас пока не внесен", – резюмировал Аксютин.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. В частности, в Киеве уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус еще у 24-х человек.