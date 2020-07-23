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В Минздраве дали прогноз, когда Украина победит эпидемию COVID-19

Cейчас Украина - на десятом месте в Европе и на 36-м в мире по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом.

23 июля 2020, 09:32
Карантин
Украинская статистика коронавируса является довольно умеренной и адекватной к ситуации / УНИАН

Украина справится с эпидемией коронавируса, так ситуация в нашей стране не дотягивает до тех серьезных проблем, которые есть, например, в США или Бразилии.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

По его словам, Украина находится на десятом месте в Европе и на 36-м в мире по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом.

"Если мы посмотрим, где мы находимся в мировой статистике, то в Европе мы на 10-м, а в мире – на 36-м месте по количеству случаев коронавирусной болезни. Наше количество не дотягивает до тех мировых проблем, которые есть в США (4 млн), Бразилии (2 млн) и Индии (1,2 млн)", – подчеркнул замминистра здравоохранения.

По его словам, украинская статистика является довольно умеренной и адекватной к ситуации, которая сложилась в мире.

Ляшко добавил, что в Минздраве не могут пояснить "феномен" КНР, где смогли быстрее противодействовать распространению COVID-19.

"Относительно Китая для нас это пока загадка. Думаю, что мы ретроспективно посмотрим, что именно там сработало. Почему при их плотности населения и передвижениях не произошло вспышек за пределами Уханя", – добавил главный санврач.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: число зараженных почти достигло 62 тысячТакже он заявил, что Украина справится с коронавирусной инфекцией и ее распространением.

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина, поскольку ее разработки ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", – отметил Ляшко.

Напомним, ранее украинский биолог Оксана Пивень заявила, что вакцина от коронавируса появится в конце 2020 - начале 2021-го года. Однако Украина в ближайшем времени ее не получит.

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