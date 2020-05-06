В Минздраве назвали дату пика заболеваемости коронавирусом в Украине

В Украине не будет дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 / УНИАН

В Украине число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в течение последних двух недель колеблется в пределах 400-550 случаев в день и тенденции к ее снижению нет, заявил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Украине ранее прогнозировался на 14 апреля.

"По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тысяча больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - подчеркнул он в интервью Сегодня.

Читайте такжеПрофилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасностиГлавный санврач подчеркнул, что цель, которую хотели достичь введением карантина – избежать стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных.

"Но с 29 апреля начала увеличиваться заболеваемость в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Если посмотрим на заболеваемость на 100 тысяч населения, то по-прежнему больше всего случаев в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровенской области. Если посмотреть по койкам, то из 11 тыс. больных госпитализировано 3 тысяч, а всего мы можем разместить 26 585 больных коронавирусной инфекцией в учреждениях первой волны. На аппаратах искусственной вентиляции легких из этих 3000 госпитализированных – 35 человек, а всего у нас 2000 аппаратов ИВЛ. Наибольшее количество больных на койках в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве", - добавил Ляшко.

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Напомним, в Украине зарегистрировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего выздоровели 2 тысячи 97 человек, умерли - 327.