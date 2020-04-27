В Минздраве пояснили, почему медики массово "цепляют" уханьскую хворь

Названы причины массового заражения медиков опасной китайской хворью / Reuters

Китайский коронавирус быстро распространяется по Украине и не щадит никого - в первую очередь от недуга страдают медики, которые заражаются от своих пациентов.

В Минздраве сообщили, что состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтверждено в 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Среди причин, порождающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения,

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации

недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Ранее Главред писал, что Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали перспективы создания вакцины от коронавируса. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, ожидать появление готовой вакцины против коронавируса можно не ранее, чем через год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученым удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.