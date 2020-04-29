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В Минздраве сделали громкое заявление о пике коронавируса

29 апреля 2020, 21:34

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украине удалось обойти пик заболевания коронавирусом.

Ляшко
Ляшко сообщил о пике коронавируса в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине - в Минздраве обрадовали тем, что нашей стране удалось обойти пик заражения китайской хворью из-за вовремя введенного карантина.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Обозревателю, резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, тем не менее, может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик заражений.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным", - отметил Ляшко.

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Также главный санврач отметил, что несмотря на продолжающийся рост случаев инфицирования, существует неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости вирусом.

"Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышают 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", - добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине


Ранее Главред писал, что из числа зараженных китайских коронавирусом Covid-19 в Украине умирают 2,5% людей. Подавляющее большинство  находились в крайне пожилом возрасте.

Самая высокая летальность от Covid-19 в Украине наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% (по состоянию на 29 апреля). Летальность в возрастной группе 70-79 лет - 11,76%. В группе 60-69 лет - 4,5%, а в группе 90-100 лет - 13,3%.

Также отметим, в среду, 29 апреля, в Украине обнаружили 456 новых случаев заболевания коронавирусом 2020. Всего на данный момент Covid-19 убил в Украине 250 человек, а удалось выздороветь - 1103 человека.

Виктор Ляшко карантин коронавирус МОЗ
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