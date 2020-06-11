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В МОЗ анонсировали новые меры из-за роста заболеваемости COVID-19

11 июня 2020, 10:18

За минувшие сутки в Украине добавились еще почти 700 новых зараженных коронавирусом.

карантин, маска
В Украине резко выросло число новых зараженных коронавирусом / УНИАН

В Украине – уже более 29 тысяч зараженных коронавирусом. Причем за минувшие сутки резко возросло число новых инфицированных COVID-19 – их обнаружили 689.

В связи с этим в Украине намерены принять новые меры из-за роста заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 июня.

Глава МОЗ также отметил, что в Украине растет число летальных случаев.

"Вчера (10 июня, – ред.) 23 человека, сегодня – 21. Когда мы вводили смягчение карантина, он был просчитан с учетом мер безопасности. Но почему-то все решили, что их можно не придерживаться полностью", – сказал Степанов.

По его словам, с учетом роста новых больных, Минздрав будет предлагать введение определенных новых мер безопасности.

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Как сообщал Главред, столица поставила антирекорд. За минувшие сутки в Киеве подтвердили диагноз "коронавирус" у 91 человека. По состоянию на 11 июня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли за сутки четыре пациента. Общее число жертв – 84.

Напомним, 10 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешили открыть заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешено открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению.

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